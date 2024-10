Pro-Palästina-Demo artet erneut aus: Festnahmen und Anzeigen

Am Samstag kam es wieder einmal zu einer Pro-Palästina-Demo in Berlin. © Manuel Genolet/dpa

Die Taten umfassten Widerstand und Angriffe gegen Polizisten, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, gefährliche Körperverletzung sowie Beleidigung und Gefangenenbefreiung, wie die Polizei mitteilte. 24 Menschen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen.

Bis zu 350 Menschen an der Spitze versammelten sich am Nachmittag in Berlin-Schöneberg am Wittenbergplatz zu einer propalästinensischen Kundgebung. Mehrere Teilnehmer riefen laut Polizei die Parole "From the river to the sea, Palestine will be free".

Sie bezieht sich auf das Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer – die islamistische Hamas versteht darunter, dass der Staat Israel verschwinden soll.

Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums ist die Parole in Deutschland verboten, wenn sie als Kennzeichen der Hamas verwendet wird. In diesem Zusammenhang sei ein Mann kurzzeitig in polizeilichen Gewahrsam genommen worden.