18.10.2023 20:51 3.298 Pro-Palästina-Demo in Dresden: Bereitschaftspolizei im Einsatz

Der Krieg in Isreal hat am Mittwochabend auch in Dresden Pro-Palästinenser auf die Straße getrieben. 70 Beamte sicherten die Demo ab.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Der Krieg in Isreal hat am heutigen Mittwochabend auch in Dresden Pro-Palästinenser auf die Straße getrieben. Auf der Prager Straße versammelten sich Pro-Palästinenser zu einer 90-minütigen Kundgebung. © Lutz Hoffmann Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, fand ab 18 Uhr auf der Prager Straße eine kurzfristig angezeigte Versammlung statt. Insgesamt 70 Beamten sicherten die pro-palästinensische Kundgebung ab. Dabei waren auch die Bereitschaftspolizei Sachsen sowie mehrere Dolmetscher im Einsatz. Die Demonstration wurde gegen 19.30 Uhr beendet. Sie verlief störungsfrei. Bei der Demo wurden keine verbotenen Aktionen registriert. © Lutz Hoffmann Straftaten wurden laut Polizei nicht festgestellt.

Titelfoto: Lutz Hoffmann