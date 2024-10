Pro-Palästina-Demo vor Hamas-Terror-Jahrestag: 600 Polizisten im Einsatz

Berlin - Mit weiteren Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen wird in Berlin an das Hamas-Massaker in Israel und den Gaza-Krieg erinnert. Rund 600 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Ein Teilnehmer nutzt für seine Parolen kurzerhand das Dach eines Polizeiautos. © Joerg Carstensen/dpa

Schwerpunkt des Einsatzes wird ein propalästinensischer Protestzug mit dem Titel "Demo gegen Genozid in Gaza" sein, bei dem 1.000 Menschen erwartet wurden. Hunderte versammelten sich am frühen Nachmittag am Kottbusser Tor in Kreuzberg mit Palästina-Fahnen und Transparenten.

Viele Menschen trugen sogenannte Palästinensertücher. Die Demonstranten wollten später zur arabisch geprägten Sonnenallee in Neukölln laufen.



Zu einer Pro-Palästina-Kundgebung am Samstag waren laut Polizei weit mehr als 1.000 Demonstranten gekommen, angekündigt waren 300. Trotz vereinzelter Zusammenstöße und kurzzeitiger Festnahmen sprach die Polizei von einem "weitestgehend störungsarmen" Verlauf.

Insgesamt gab es nach Angaben der Polizei am Samstag 49 kurzzeitige Festnahmen bei Versammlungen im Kontext mit dem Gaza-Krieg.