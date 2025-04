Rechtsextreme Szene marschiert am Samstag durch Weimar

Weimar - Wegen einer Demonstration des rechten Spektrums und Protestaktionen dagegen müssen sich die Menschen in Weimar am Samstag auf Einschränkungen einstellen.

Wegen der Demonstration sowie den Gegenprotesten ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolfoto) © dpa/Sebastian Willnow

Zum rechten Aufmarsch mit Start und Ende auf dem Theaterplatz werden bis zu 3000 Teilnehmer erwartet, wie Polizei und Stadtverwaltung mitteilten.

Das Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus hat Kundgebungen mit mehr als 1000 Teilnehmern angemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz - zur "Wahrung der Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit", wie sie mitteilte.

Betroffen ist die Innenstadt, darunter auch die "Touristenmeile" mit Schillerstraße und Frauenplan. Das Haus der Weimarer Republik auf dem Theaterplatz mit einer Dauerausstellung über die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland und einer gerade eröffneten Sonderschau über Sport in der Weimarer Republik kann am Samstag nicht besichtigt werden, es bleibt geschlossen.

Nicht an den Demonstrationen beteiligten Einheimischen und Durchreisenden empfiehlt die Polizei, die Innenstadt mit Theaterplatz, Frauenplan, Goetheplatz sowie Erfurter Straße und Steubenstraße weiträumig zu meiden.