Proteste in Berlin: Tausend Menschen bei pro-kurdischen Demonstrationen

Berlin - In ganz Deutschland gehen weiterhin Tausende Menschen aus Angst um die Lage der Kurden auf die Straße. Auch am Brandenburger Tor in Berlin wurde am Mittwoch demonstriert.

Demonstranten versammelten sich am Dienstag vor dem Brandenburger Tor. © Christoph Soeder/dpa

Am Abend versammelten sich Demonstrierende in mehreren Großstädten, darunter Berlin, Hamburg und Bremen.

In Berlin zogen etwa 1000 Demonstranten vom Brandenburger Tor in Richtung Potsdamer Platz. Die Proteste wurden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Hintergrund der Demonstrationen sind die anhaltenden Spannungen in Nord- und Ostsyrien. Trotz eines offiziell vereinbarten Waffenstillstands kommt es nach Angaben der Demonstrierenden weiterhin zu Angriffen auf kurdische Gebiete.

In der Region liefern sich Regierungstruppen und die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) Machtkämpfe um Einfluss und Territorien.