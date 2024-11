Rechte Kundgebung ruft große Gegendemo auf den Plan

Karlsruhe - Eine Kundgebung der Partei Die Rechte am Samstag samt Aufmarsch in Karlsruhe ist nach Polizeiangaben von Gegenveranstaltungen mit zusammen rund 1300 Teilnehmern begleitet worden.

Die Beamten hätten Platzverweise ausgesprochen, an die sich die Betroffenen gehalten hätten. Nach Auflösung der Veranstaltungen am Abend gab es laut Polizei keine Probleme.

Am 9. November wird bundesweit an die Opfer der nationalsozialistischen Pogrome und an die systematische Ermordung der europäischen Juden erinnert. In der Nacht auf den 10. November 1938 hatten im Deutschen Reich Synagogen gebrannt. Zudem begannen unter den Nationalsozialisten gezielte Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung.