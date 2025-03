Rechtsextreme Demo in Berlin: Festnahmen, Hitlergrüße und Angriffe auf Journalisten

In Hellersdorf demonstrierte die rechtsradikale Gruppe "III. Weg" am Samstagmittag mit rund 250 Teilnehmern, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr gegenüber standen auf der anderen Seite der Absperrgitter mehrere Hundert Gegendemonstranten. Die Polizei habe beide Lager auf dem Platz an der Alice-Salomon-Hochschule getrennt, sagte der Polizeisprecher.

Zum israelfeindlichen Al-Kuds-Tag am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan kamen am Nachmittag insgesamt laut Polizei 600 Menschen zu drei Demonstrationen. Am Oranienplatz in Kreuzberg und am Potsdamer Platz waren es zwischen 250 und 300 Teilnehmern, am Brandenburger Tor nur rund 50.

Die Demonstranten trugen zum Teil palästinensische Fahnen, aber auch Flaggen vom Libanon und Jemen. Besondere Vorkommnisse und Festnahmen habe es nicht gegeben, so die Polizei.

