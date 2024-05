Revolutionäre-1.Mai-Demo in Berlin: Mehr als 11.000 Menschen auf der Straße

Wie in jedem Jahr versammeln sich am 1. Mai vorwiegend linksradikal orientierte Gruppen in Berlin, wobei erneut Zusammenstöße mit der Polizei befürchtet werden.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Wie in jedem Jahr versammeln sich am 1. Mai vorwiegend linksradikal orientierte Gruppen in Berlin zu einer "Revolutionären Demonstration" am Tag der Arbeit und wie jedes Jahr werden dabei auch Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften befürchtet.

Der Demonstrationszug hat sich in Bewegung gesetzt. In der ersten Reihe wird Pyrotechnik gezündet. © Dominik Totaro Der Demonstrationszug wird wie üblich von einem Großaufgebot der Polizei begleitet, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Gegen 18.30 Uhr setzte sich der Protestzug mit rund 5000 Teilnehmern am Südstern im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Bewegung. Unterwegs wuchs die Menschenmasse auf mehr als 11.000 Personen an, wie die Behörde bei X mitteilte. In den ersten Reihen führten Vermummte die Demonstration an. Aggressive Anti-Polizei-Sprechchöre und pro-palästinensische Parolen waren zu vernehmen. Außerdem wehten viele Palästina-Fahnen über dem Demonstrationszug und einige Anti-Israel-Plakate wurden hochgehalten. Demonstrationen Einsatzkräfte attackiert: Polizei zieht Demonstranten den Stecker Es sei zu vereinzelten Festnahmen gekommen. Dennoch zogen die Demonstranten ohne größere Zwischenfälle recht zügig über Hasenheide, Hermannplatz, Karl-Marx-Straße, Fuldastraße und Sonnenallee in rund zwei Stunden wieder zurück zum Südstern, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Die Sicherheitsbehörde ging davon aus, dass die diesjährige Strecke gezielt von den Veranstaltern ausgewählt wurde, um einen möglichst großen Zustrom von pro-palästinensischen Protestlern zu ermöglichen.

Im Demonstrationszug sind immer wieder Palästinensische Fahnen geschwenkt und Anti-Israel-Parolen skandiert worden. © Dominik Totaro

Vor Beginn der Demonstration: Polizei entdeckt mehrere Steine-Lager in Neukölln