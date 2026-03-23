Schüler erklären, warum sie nicht zur Fahne wollen

Fridays for Future war die größte junge Protestbewegung seit der Wende. Nur wenige Jahre später treibt es Jugendliche freitags erneut auf die Straße.

Von Erik Töpfer

Dresden - Fridays for Future war die größte junge Protestbewegung seit der Wende. Nur wenige Jahre später treibt es Jugendliche freitags erneut auf die Straße. Doch nicht fürs Klima - sondern gegen Krieg.

Jakob Galle (15, l.) und Emily Janson (14) aus Dresden und Luis Bauer (17) aus Kreischa organisieren die Schulstreiks gegen Wehrpflicht im Dresdner Raum. © Eric Münch Emily Janson (14), Jakob Galle (15) und Luis Bauer (17) gehören zu den Tausenden Schülern, die sich in Streikkomitees organisiert haben, um gegen den Wehrdienst zu mobilisieren. "Man muss als Mensch seine Meinung sagen und für das Gute kämpfen", sagt Emily gegenüber TAG24. Als Kind wollte sie Ritter werden, näher sei sie Krieg nie gekommen. "Auch wenn es mich als Mädchen vielleicht nicht direkt betrifft - es betrifft unsere Nachbarn, unsere Freunde." Jakob besucht die 10. Klasse des Hülße-Gymnasiums in Dresden-Reick. Von Zwangsdiensten jeder Art will er nichts wissen. "Bei der Bundeswehr geht es am Ende des Tages ums Töten und Getötet-werden." Die Werbung verkaufe das als Abenteuer, doch die Realität sei eine andere. Demonstrationen Hunderttausende demonstrieren gegen Regierung in Prag Die nahezu live übertragenen Bilder vom Gaza-Krieg haben Luis politisiert. Über die Beschäftigung mit dem Ukraine-Krieg kam der Zwölftklässler vom Freitaler Weißeritz-Gymnasium zur "antimilitaristischen Arbeit", wie er sagt.

Trotz ihrer Schulzeit gingen tausende Schüler auf die Straße, um gegen die Wehrpflicht zu protestieren. © picture alliance/dpa

Emily erhielt bereits fürs Flyerverteilen einen Schulverweis

Nach Fridays for Future folgt nun eine Protestbewegung gegen den Bund. © picture alliance/dpa Ihren Weg zum Schulstreik beschreibt Emily lachend: "In der Schule kam einer auf mich zugerannt und meinte: 'Hast du Bock auf Wehrpflicht?', während Lehrer hinter ihm herrannten." Fürs Flyerverteilen an ihrer Schule bekam sie bereits einen Schulverweis, den sie schulterzuckend hinnimmt: "Zwang ist Zwang, Mord ist Mord. Und wenn ich dafür einen Schulverweis bekomme, dann ist das so." Luis zog es aus eigener Betroffenheit zum Streik: Er gehört zum ersten Jahrgang, der Briefe erhält. Die 3000 Menschen am Dresdner Postplatz haben ihn überzeugt, dass hier eine echte Bewegung entsteht. Auch für Jakob war es erst die Neugier, dann die Erkenntnis, dass man organisiert tatsächlich etwas erreichen kann. Demonstrationen Tausende demonstrieren gegen digitale Gewalt: Diese Botschaft hat Collien Fernandes "Es wird über unsere Köpfe, gegen unseren Willen und gegen unsere Interessen entschieden", sagt Jakob. Sie dürfen nicht wählen, sie dürfen nicht mitentscheiden, ob es eine Wehrpflicht geben soll - aber sie sollen diejenigen sein, die eingezogen werden. Während gleichzeitig bei Jugendclubs, Sozialarbeit und Bildung massiv gekürzt werde, flössen Milliarden ins Militär. Wenn es wirklich um Landesverteidigung gehe, sagt Luis, dann sei ihm "der Soldat auf der anderen Seite näher als der, der mich in diese Situation gebracht hat."

Stuttgarter Schulen verhängen Verwarnungsgelder an Schüler

Eine Demo gegen die Wehrpflicht von Anfang März. © picture alliance/dpa Die Streikbewegung hat sich in wenigen Monaten professionell aufgestellt. Es gibt eine bundesweite Vernetzung und Komitees an teilnehmenden Schulen, die sich regelmäßig treffen. Doch der Gegenwind ist beträchtlich: Das Schulamt hat klargemacht, dass es Freistellungen nicht geben wird. Einzelne Lehrkräfte unterstützen die Schüler zwar, aber offiziell wird geblockt. "Von ganz oben nach ganz unten wird dagegen gearbeitet", sagt Jakob. Bundesweit häufen sich Berichte über Repressionen gegen streikende Schüler: In Halberstadt wurden Schüler in einem Klassenzimmer eingesperrt, um sie an der Teilnahme zu hindern. In München nahm die Polizei Jugendliche fest. In Stuttgart erhielten Schüler Verwarnungsgelder von 20 Euro für ihr unentschuldigtes Fehlen. "Dagegen muss man sich einsetzen", sagt Jakob. Das alles sei ein geringer Preis ist verglichen mit einem halben Jahr Pflichtwehrdienst. Ein Thema, das alle drei umtreibt, ist die Bundeswehr-Werbung an Schulen.

Auch Plakate und Fahnen dürfen bei den Demonstrationen nicht fehlen. © picture alliance/dpa

Der nächste bundesweite Schulstreik ist am 8. Mai