Neuer Entwurf zur Wehrpflicht-Reform: Rekruten sollen bald aus dem Lostopf kommen

Berlin - Das Thema Wiedereinführung des Wehrdienstes wird seit längerem im Volk und in der Politik heiß diskutiert. Jetzt haben sich Union und SPD auf einen Beschluss geeinigt, doch dieser erinnert stark an ein Auswahlverfahren aus der Grundschule: Wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, wird eben ausgelost!

Ziel ist es, rund 80.000 neue, aktive Soldaten für die Bundeswehr zu rekrutieren. Dabei soll eine Wahl mittels Losverfahren behilflich sein. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Einem Artikel der "Süddeutschen" zufolge, hat die Zeitung das entsprechende Rechtsgutachten der Union vorliegen.

Demnach soll auf jeden Fall das mittelfristige Ziel von 260.000 aktiven Soldaten und gut 200.000 Reservisten in der Bundeswehr erreicht werden. Dafür hat man sich an dem bereits erprobten dänischen Modell des Wehrdienstes orientiert und ein Los-Verfahren vorgeschlagen.

Wie bereits beschlossen, sollen ab dem kommenden Jahr 2026 alle 18-Jährigen einen Fragebogen von der Bundeswehr zugeschickt bekommen. Darin wird nach der Ausbildung, der körperlichen Fitness und der generellen Bereitschaft, einen sechsmonatigen Wehrdienst abzuleisten, gefragt.

Für Männer ist die Antwort verpflichtend, für Frauen nicht. Das liegt daran, weil es bisher keine allgemeine Wehrpflicht gibt. Wer den Fragebogen ignoriert und diesen nicht fristgemäß zurückschickt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Wenn selbst durch dieses Fragebogen-Verfahren nicht die gewünschte Soldaten-Zahl erreicht wird, kommt das neue Los-Verfahren zum Einsatz. Wessen Name gezogen wird, wird zur Musterung bestellt.

Den potenziellen Rekruten winken 2300 netto, sollten sie sich für eine Verpflichtung entscheiden.