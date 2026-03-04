Schwänz-Ärger droht: Kriegsangst treibt Sachsens Schüler aus den Klassenzimmern

Dresden - Sachsens Schüler sind aufgerufen, sich am Donnerstag an den bundesweiten Protesten gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu beteiligen. Mehrere große Kundgebungen sind geplant. Die Demo-Schüler bekommen viel Unterstützung, es droht allerdings auch Schwänz-Ärger.

Kreativer Protest. Für die Wehrpflicht ging noch kein Jugendlicher auf die Straße. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

"Wir sagen Nein zur Wehrpflicht! Nein zu allen Zwangsdiensten!", lautet das Motto der Schulstreik-Bewegung. Deren Aktivisten trommeln, seitdem der Bundestag am 5. Dezember das Gesetz zur neuen Wehrpflicht (trat am 1. Januar in Kraft) verabschiedet hat.

Sie machen zudem Stimmung dagegen, dass die Bundeswehr an Schulen für sich werben darf.

"Wir werden zeigen, dass die Jugend keine Fragebögen, keine Wehrpflicht, keinen Krieg will! Am 5. März ist unser Platz auf der Straße und nicht im Klassenzimmer", so ein Sprecher der Bewegung.

In Dresden soll es morgen um 10 Uhr auf dem Postplatz eine Demo geben. In Leipzig beginnt ein Protest um 11.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz. In Chemnitz treffen sich die Schüler am Marx-Kopf um 11 Uhr.