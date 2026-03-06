Sonntag ist Feministischer Kampftag: Tausende Menschen auf Leipzigs Straßen erwartet

Am Sonntag werden wieder Tausende Menschen durchs Leipziger Stadtgebiet ziehen. © Sebastian Willnow/dpa

Die Demo des Bündnisses "8. März ist immer" unter dem Motto "Die Zeit zu kämpfen ist Jetzt!" startet um 14.30 Uhr auf dem Augustusplatz.

Die Teilnehmenden wollen dann gemeinsam zuerst auf den Marktplatz weiterziehen und dort einen Flashmob auf die Beine stellen. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz setzt sich die Versammlung schließlich über die Karli bis hin zum Connewitzer Kreuz in Bewegung. Dort endet die Demo mit einer Endkundgebung.



"Unsere Kämpfe sind international, intersektional und unaufhaltsam", so die Organisatoren, die mit rund 3000 Menschen rechnen. Auf die Mitnahme von National- und Territorialflaggen müssen die Teilnehmenden aber verzichten.

Überschneidungen wird es bei der "Die Zeit zu kämpfen ist Jetzt!"-Demo wohl mit der "queer, feministisch, solidarisch, unaufhaltsam - Befreiung jetzt!"-Kundgebung des Bündnisses 8M geben, das um 15 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz stattfindet. Auch hier müssen National- und Territorialflaggen sowie Fahnen politischer Organisationen daheim gelassen werden.