Sonntag ist Feministischer Kampftag: Tausende Menschen auf Leipzigs Straßen erwartet
Leipzig - Zum Feministischen Kampftag finden am Sonntag zahlreiche öffentliche Veranstaltungen im Leipziger Stadtgebiet statt.
Die Demo des Bündnisses "8. März ist immer" unter dem Motto "Die Zeit zu kämpfen ist Jetzt!" startet um 14.30 Uhr auf dem Augustusplatz.
Die Teilnehmenden wollen dann gemeinsam zuerst auf den Marktplatz weiterziehen und dort einen Flashmob auf die Beine stellen. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz setzt sich die Versammlung schließlich über die Karli bis hin zum Connewitzer Kreuz in Bewegung. Dort endet die Demo mit einer Endkundgebung.
"Unsere Kämpfe sind international, intersektional und unaufhaltsam", so die Organisatoren, die mit rund 3000 Menschen rechnen. Auf die Mitnahme von National- und Territorialflaggen müssen die Teilnehmenden aber verzichten.
Überschneidungen wird es bei der "Die Zeit zu kämpfen ist Jetzt!"-Demo wohl mit der "queer, feministisch, solidarisch, unaufhaltsam - Befreiung jetzt!"-Kundgebung des Bündnisses 8M geben, das um 15 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz stattfindet. Auch hier müssen National- und Territorialflaggen sowie Fahnen politischer Organisationen daheim gelassen werden.
Mehrere Versammlungen im Leipziger Stadtgebiet am 8. März
Eine weitere Versammlung unter dem Motto "Frauen, Leben, Freiheit - Frauenrevolution erkämpfen" wird nach Einschätzung des Ordnungsamtes rund 200 Teilnehmende um 17 Uhr erst auf den Alexis-Schumann-Platz und dann in einem Aufzug bis zum Augustusplatz führen.
Doch nicht nur nahe dem Stadtzentrum, sondern auch im Osten im Stadtteilpark Rabet wird zwischen 12 und 17 Uhr eine Kundgebung auf die Beine gestellt.
Organisiert wird die Aktion namens "(8M)igra - Weaving Anti-Patriarchal Rage" von der Migrantifa und dem Yuca-Kollektiv. Der Aufruf richtet sich vorrangig an migrantische Leipzigerinnen und Leipziger, wobei alle Interessierten zur Teilnahme eingeladen sind.
Auch am Montag wird der Feministische Kampftag noch zelebriert: Von 12 bis 14 Uhr sind die Leipzigerinnen im Rahmen des Globalen Frauenstreiks dazu aufgerufen, eigene Sitzmöglichkeiten mitzubringen, um auf dem Marktplatz zu picknicken.
Anschließend wird auf dem Augustusplatz noch die Mitmach-Aktion "Patriarchat markieren" gestartet.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa