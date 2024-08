Spontane Pro-Palästina-Demo: Journalisten und Beamte attackiert - 18 Festnahmen!

Die Demo lief unter dem Motto "Hands off Lebanon now - In Solidarität mit Libanon & Palästina". © DPA

Bei der Demonstration griffen Teilnehmer nach Angaben der Polizei und der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) zwei Medienvertreter an. Einer wurde demnach mit einer Fahnenstange am Gesicht verletzt, dem anderen habe ein Demonstrant das Handy aus der Hand geschlagen, mit dem der Journalist filmte.



Eine Gegendemonstrantin wurde laut Polizei ebenfalls geschlagen und dabei leicht verletzt. Ein Pappschild, das die Frau hochhielt, sei ihr entrissen worden und - wie Aufnahmen in Social-Media-Kanälen zeigen sollen - wohl auch zerrissen. In allen drei Fällen nahm die Polizei Tatverdächtige vorläufig fest und fertigte Anzeigen gegen sie.

Zu der Demonstration unter dem Motto "Hands off Lebanon now - In Solidarität mit Libanon & Palästina" war in sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Sie begann laut Polizei gegen 19 Uhr und wurde gegen 20.30 Uhr von den Veranstaltern für beendet erklärt.

Die Demonstration fand vor dem Hintergrund neuer Spannungen in Nahost statt. Bei einem Luftangriff wurde der führende Hamas-Funktionär Ismail Hanija (†62) im Iran getötet. Der Iran und die islamistische Hamas machten Israel für den Angriff verantwortlich.

Kurz zuvor war bei einem israelischen Luftangriff im Libanon ein ranghoher Hisbollah-Kommandeur getötet worden. Die Schiitenmiliz Hisbollah ist mit der Hamas verbündet.