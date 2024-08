Straßenfest, Regenbogentag und viel Verkehr: Das erwartet Euch zum CSD 2024

Hamburg - Bunt, laut und mit Message: Am Samstag ziehen anlässlich des "Christopher Street Day" (CSD) auch in diesem Jahr erneut Hunderttausende Demonstranten durch die Hamburger Innenstadt. Bis zu 250.000 Teilnehmende werden erwartet. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im vergangenen Jahr führten Hamburger Politiker, darunter erster Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) und zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (47, Grüne), die CSD-Demo an. © Georg Wendt/dpa

Die Planung des Veranstalters sieht vor, dass sich die Teilnehmenden ab 8 Uhr am Mundsburger Damm versammeln.

Der Zug will sich gegen 12 Uhr in Bewegung setzen. Folgende Route wollen die Demonstranten passieren:

Gestartet wird am Schwanenwik, weiter geht es über An der Alster in Richtung Lohmühlenstraße. In der Lange Reihe wird der Zug dann sicherlich schon erwartet, bevor er weiter zieht via Kirchenallee, Ernst-Merck-Straße, Glockengießerwall zum Steintorwall. Gegen 17 Uhr soll die Parade in der Mönckebergstraße/Rathausmarkt enden.

Aufgrund der umfangreichen Sperrmaßnahmen entlang der Strecke bittet die Polizei alle Teilnehmenden sowie Besucherinnen und Besucher der Innenstadt, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln, die sich auf Schienen bewegen, per Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

Alle, die beispielsweise mit dem Auto oder dem Roller unterwegs sind, werden gebeten, den Bereich rund um die Hamburger Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren.