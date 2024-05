Tausende Menschen bei Demos in Hamburg, Linksextreme ohne schwarzen Block

Zahlreiche Menschen sind am 1. Mai gemeinsam mit dem DGB in Hamburg auf die Straße gegangen und haben den Tag der Arbeit begangen.

Hamburg - Mehrere Tausend Menschen sind in Hamburg am 1. Mai gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg auf die Straße gegangen und haben den Tag der Arbeit begangen.

Dem DGB zufolge folgten rund 7000 Menschen der Demo unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". © Georg Wendt/dpa Den meisten Zulauf gab es am Vormittag zunächst in Hamburg-Altona. Dort startete eine Kundgebung in Richtung Fischmarkt. "Bei bestem Wetter strömen hier immer mehr Menschen auf die Straße", sagte eine DGB-Sprecherin am Mittwoch kurz nach dem Beginn der Kundgebung. Dem DGB zufolge folgten rund 7000 Menschen der Demo unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Dem Zug hätten sich viele Gruppen wie die Omas gegen Rechts und das Hamburger Bündnis gegen Rechts angeschlossen. Der Polizei lagen zunächst noch keine aktuellen Zahlen vor. Unter den Demonstrierenden war auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD), der in der ersten Reihe bei der Kundgebung mitlief. Auf dem Fischmarkt sprach die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern (56). Sie forderte, bei der Digitalisierung in den Schulen mehr Tempo zu machen.

Maike Finnern: "Nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen"

Unter den Demonstrierenden: Tanja Chawla (48, 2.v.l), Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Hamburg, Dirk Kienscherf (58, 3.v.l), Fraktionsvorsitzender der SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft, Peter Tschentscher (58, 2.v.r, SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und Sandra Goldschmidt (48, r.), Landesbezirksleiterin von Verdi Hamburg. © Georg Wendt/dpa Maike Finnern sagte zudem, dass das DGB-Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" alle vereine. Solidarität sei der Schlüssel zum Erfolg. "Denn nur gemeinsam können wir diese Ziele erreichen. Die starken Tarifverträge des vergangenen Jahres sind ein Grund, stolz zu sein und zu zeigen, dass wir gemeinsam viel erreichen können." Auch zu den DGB-Kundgebungen in Bergedorf und Harburg kamen mehr Menschen als zunächst angenommen. So begingen in Bergedorf DGB-Angaben zufolge rund 650 Menschen den Tag der Arbeit, in Harburg war es etwa 400 Demo-Teilnehmende. Neben den DGB-Kundgebungen gibt es wieder traditionell mehrere Demonstrationen der linken und linksextremistischen Szene. Die Hamburger Polizei erwartet dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern.