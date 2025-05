Tierischer Aufruhr vor Bundestag: PETA zündet mit Masken Bengalos und hat Plan

Außerdem verursacht die Tierindustrie massives Leid in Mast- und Zuchtanlagen, auf Transporten und in Schlachtbetrieben für die Lebewesen.

Des Weiteren müssen enorme landwirtschaftliche Anbauflächen für das Futter der Tiere herhalten. Zudem prangert PETA an, dass Soja-Importe aus Südamerika zur Verwendung für Tiernahrung in Verruf stehen, weil Regenwald abgeholzt wird, der Verlust von Biodiversität und die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung damit einhergeht.

Seit 12 Uhr hallen am Donnerstag Rufe am Platz der Republik aus Megafonen. Circa 25 Mitglieder der Tierschutzorganisation in Warnwesten, mit Tiermasken und Plakaten fordern eine tierfreie Landwirtschaft, wie PETA mitteilte.

Vor dem Bundestag fordern die Tierschützer, das Leid von Tieren zu beenden. © Monika Skolimowska/dpa

Wie eine Landwirtschaftsform ohne Tierhaltung oder Nutzung von tierischen und chemischen Düngemitteln sowie Pestiziden und Monokulturen gelingen kann, zeigt der Plan, der die Weichen für veganen Ökolandbau stellen soll.

Zudem präsentiert er eine alternative Nahrungsmittelproduktion, wobei kein Land verbraucht wird, und offenbart eine Strategie für den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung.

"Nun ist es Aufgabe der Politik, die Tiernutzung nicht weiter mit staatlichen Geldern zu fördern und ihre zerstörerischen Folgen nicht länger zu verschleiern!", fordert Julia Weibel von PETA.

Der Plan wurde am Donnerstagmorgen an das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz geschickt mit der Forderung einer zeitnahen Umsetzung. PETA gab die Entwicklung des Plans bei Martin Müller, dem Gründer der Initiative und des Portals "landwirtschaft.jetzt", in Auftrag und arbeitete an dem Konzept mit.