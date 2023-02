Verdi kündigt weitere Warnstreiks an: Öffentlicher Dienst streikt am Dienstag in Magdeburg

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi ruft auf: Am kommenden Dienstag sollen Angestellte des öffentlichen Dienstes in Magdeburg die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommende Woche erneut zum Streik aufgerufen. © Heiko Rebsch/dpa

Wie ein Verdi-Sprecher am Freitagmittag mitteilte, sollen am 21. Februar ganztägig Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Magdeburg und anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt stattfinden.

Der Protest findet im Rahmen der nächsten Tarifrunde statt, wo die Gewerkschaft höhere Löhne fordern will.

Die Branche des öffentlichen Dienstes soll, besonders in Zeiten von Fachkräftemangel und steigenden Lebenserhaltungskosten, attraktiver werden, sagte die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Sachsen-Anhalt.

Deshalb seien die Forderungen so gerechtfertigt, hieß es weiter.

Der Appell, sich an der Arbeitsniederlegung ganztägig zu beteiligen, richte sich neben dem Klinikum und den Wasser- und Abfallwerken in Magdeburg auch an die Landkreise Börde, Jerichower Land, Haldensleben und Hohe Börde.