Verletzter Polizist und mehrere Ermittlungen nach Protesten in Nürnberg

Nürnberg - Am Samstag versammelten sich rund 350 Menschen zu Gegenprotesten auf dem Willy-Prölß-Platz, während die Demonstration "Gemeinsam für Deutschland" stattfand. Die Polizei leitete in mehreren Fällen Ermittlungsverfahren ein.

Bei der Gegendemo in Nürnberg wurde ein Polizist verletzt. (Archivfoto) © Daniel Vogl/dpa

Rund 70 Menschen versammelten sich nach Angaben der Polizei in Nürnberg zu der Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland".

In der Nähe seien 350 Menschen zusammengekommen, um dagegen zu protestieren. Durch Sitzblockaden hätten sie versucht, den Demonstrationszug aufzuhalten.

Nach Zwischenfällen auf der Demo habe die Polizei nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen vier Verdächtige wird wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Fall soll sich ein Beamter verletzt haben. Er sei bis auf Weiteres nicht dienstfähig.