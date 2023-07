Während Bundesparteitag: Flugzeug fliegt mit "Scheiß AfD!"-Botschaft über Magdeburg

Magdeburg - Der Bundesparteitag der AfD ist in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt im vollen Gange - und so auch die Protestaktionen gegen die rechtspopulistische Partei.

Über Magdeburg kreiste am Freitag ein Flugzeug mit der Banner-Aufschrift "Scheiß AfD!". (Archivfoto) © Screenshot/Twitter/keinbockaufnazis

Am Freitagnachmittag kreiste ein Flugzeug über dem AfD-Parteitag, der derzeit in den Magdeburger Messehallen stattfindet. Auf dem Banner, das der Flieger hinter sich zog, stand eine klare Ansage gegen die Rechtsaußen-Partei in dicken Lettern: "SCHEISS AFD!"

Die Aktion wurde von der Initiative "Kein Bock auf Nazis" organisiert. "Die AfD-Fans schreiben uns gerade sehr viele böse Nachrichten", schreibt die Initiative auf Instagram zu der Aktion. Auch am heutigen Samstag soll das Flugzeug wieder abheben.

Neben dem fliegenden Banner, was wohl komplett aus Community-Spenden finanziert wurde, organisierte die Initiative weitere Protestaktionen in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt.

Schon zu Beginn des AfD-Bundesparteitages hatten unterschiedliche Bündnisse wie etwa "Solidarisches Magdeburg" zu Mahnwachen und Demonstrationen aufgerufen. Wie die Magdeburger Polizei zuletzt mitteilte, waren bereits am Freitagnachmittag Hunderte Demonstranten dem Ruf gefolgt.