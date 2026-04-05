Widerstand gegen Wehrpflicht: Friedensaktivisten lehnen sich gegen Bundesregierung auf

Essen - Beim traditionellen Ostermarsch Rhein-Ruhr haben Friedensaktivisten zum Widerstand gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgerufen.

Beim traditionellen Ostermarsch Rhein-Ruhr steht auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht im Mittelpunkt. © Roberto Pfeil/dpa

Redner verwiesen dabei auf die Schulstreiks der vergangenen Monate, bei denen Zehntausende gegen eine neue Wehrpflicht protestiert hatten.

Benno Fuchs von der Deutschen Friedensgesellschaft sagte, viele junge Menschen beschäftigten sich jetzt erstmals mit der Frage, ob sie bereit wären, eine Waffe in die Hand zu nehmen und andere Menschen zu töten. Bei vielen sei die Antwort nein. "Eine neue Antikriegsgeneration wird hier groß", folgerte Fuchs.

Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative, das die Ostermärsche bundesweit koordiniert, sagte, etwa 100 Menschen hätten sich am Sonntag an der Fahrradetappe des Friedensmarsches Rhein-Ruhr von Essen nach Bochum beteiligt.

Zu den Zwischenkundgebungen entlang dieser Route seien noch einmal mehrere 100 Teilnehmer dazugekommen. Der Ostermarsch steht dieses Jahr unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig". Man lehne es ab, sich der Kriegslogik anzupassen, hieß es.