Wütende Kurden ziehen mit Pyrotechnik durch Dresden und legen Postplatz lahm

Dresden - Aufgeheizte Stimmung in Dresden ! Am Mittwochabend sind wütende Kurden durch die Innenstadt gezogen. Dabei kam der ÖPNV an manchen Haltestellen zum Erliegen.

Mit Fahnen und lauten Rufen liefen verärgerte Kurden durch die Dresdner City. © Screenshots/Instagram/kassem.tahersaleh (2)

Wie die Verkehrsbetriebe via X mitteilten, war besonders der Postplatz betroffen. Mehrere Linien mussten zeitweise umgeleitet werden.

Der Protestmarsch unter dem Motto "Hände weg von Rojava!" startete um 17 Uhr am Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof und verlief über die Augustusbrücke bis zum Neustädter Markt.

Die Veranstalter riefen dazu auf, sich gegen die syrische Übergangsregierung unter Machthaber Ahmed al-Sharaa (43) zu stellen, dessen Armee im kurdischen Autonomiegebiet Rojava massiv gegen die kurdischen SDF-Truppen vorgeht. Es droht ein blutiges Ende.

"Heute erleben die Kurden eine der dunkelsten Stunden ihrer jüngeren Geschichte. Und heute brauchen sie unsere Solidarität", sagte der Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh (32, Grüne), der selbst Teil des Demozugs war. "Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, an Europa und an die Bundesregierung: Stoppt die Angriffe, schützt die Zivilbevölkerung, verhindert weitere Eskalation."