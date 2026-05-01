Tag der Arbeit in Sachsen-Anhalt: Tausende Menschen demonstrieren und feiern

Magdeburg - In einigen Städten von Sachsen-Anhalt sind Menschen zum internationalen Tag der Arbeit für Veranstaltungen , Kundgebungen und Demonstrationen zusammengekommen.

Wie hier in Nürnberg (Bayern) wurde am Tag der Arbeit auch in Magdeburg demonstriert. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Am ersten Tag des diesjährigen Monats Mai veranstaltete unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ein Familienfest in Magdeburg.

Außerdem fand in der Landeshauptstadt eine Demonstration am Alten Markt statt, zu der auch Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) erwartet wurde.

In Dessau-Roßlau hatte die Stiftung Bauhaus Dessau am Historischen Arbeitsamt eine Kundgebung angekündigt. Wie kein zweiter Ort stehe das 1927 bis 1929 errichtete Gebäude "für die Organisation von Arbeit im 20. Jahrhundert", hieß es.

Am 1. Mai kündigte die Stiftung deshalb dort ein Programm mit Musik, Tanz und Diskurs an. Im Rahmen dessen sollte auch eine neu gestaltete Grünanlage eingeweiht und eine Skulptur aufgebaut werden. Außerdem waren Führungen durch das Arbeitsamt geplant.

In Wittenberg fand den Veranstaltern zufolge eine Fahrraddemo statt. Vom Hauptbahnhof wollten die Teilnehmenden zum Marktplatz ziehen, wo es dann eine Kundgebung geben sollte.