Zum Tag der Arbeit: 10.000 Menschen auf Hamburgs Straßen

Hamburg - Tausende Menschen sind am 1. Mai in Hamburg zum Tag der Arbeit auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" zogen sie lautstark durch die Hansestadt und machten sich für eine gerechte Arbeitswelt stark.

Bei der DGB-Hauptkundgebung am Museum der Arbeit erklärte Hamburgs DGB-Chefin Tanja Chawla (49) laut einer Mitteilung, die internationale politische Lage sei weiterhin gekennzeichnet durch Despoten.

Weitere 800 Demonstranten habe der DGB in Bergedorf sowie 300 in Harburg gezählt.

Am Nachmittag sind weitere Demonstrationen geplant. So will das anarchistische Bündnis "Schwarz-Roter 1. Mai" unter dem Motto "Utopien Erkämpfen Leben Verteidigen" durch die Stadt ziehen. Auf Zulauf hofft auch das Bündnis "Wer hat, der gibt", das unter dem Motto "Superreiche? Superscheiße!" auf die Straße geht.

Den Abschluss bildet die "Revolutionäre 1. Mai-Demo" des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roten Aufbaus.Der Zug soll vom S-Bahnhof Hasselbrook mit 1500 Demonstranten durch den Osten Hamburgs führen. Das Motto: "Eine Welt zu gewinnen".



Entlang der Demorouten ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. In den vergangenen Jahren waren die Demonstrationen friedlich verlaufen.