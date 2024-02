"Zusammen gegen Rechts!": Anti-Nazi-Demo in Grimma - auch Gegenprotest erwartet

Grimma - Am Sonntagnachmittag soll in Grimma (Landkreis Leipzig ) gegen Rechtsextremismus und Faschismus demonstriert werden. Doch auch rechter Gegenprotest hat sich angekündigt.

In Grimma soll am Sonntag gegen rechtes Gedankengut auf die Straße gegangen werden. © Federico Gambarini/dpa

Die Aktion unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts!" orientiert sich an den zahlreichen bundesweiten Demos der vergangenen Wochen. "Jetzt ist Grimma gefragt!", heißt es in dem Aufruf der Between the Lines gGmbH, dem Aktionsnetzwerk Landkreis Leipzig und des Aktionsbündnisses "Grimma zeigt Kante".

So wollen die Teilnehmenden gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt im ländlichen Raum setzen. Auch Bündnisse aus der Messestadt wollen anreisen und die Aktion unterstützen. Zudem hat sich Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (56, Die Linke) angekündigt.

Dieses Vorhaben wird allerdings nicht von allen Bewohnern Grimmas begrüßt: So wird in verschiedenen Telegramgruppen des rechten Spektrums dazu aufgerufen, sich dem linken Protest entgegenzustellen.