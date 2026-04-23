Abgebranntes Stellwerk in Gerwisch: Das plant die Deutsche Bahn jetzt

Gerwisch - Nach dem verheerenden Feuer eines Stellwerks in Gerwisch ( Landkreis Jerichower Land ) stehen jetzt die Planungen für ein neues.

Seit der Zerstörung des bisherigen Stellwerks kommt es immer wieder zu Verspätungen und einer hohen Auslastung zwischen Magdeburg und Berlin. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, beginnen die Arbeiten für den Neubau in der ersten Maihälfte. Zunächst werde das Fundament für das neue Modulgebäude gegossen.

Durch das modernere elektronische Stellwerk (ESTW) soll die volle Streckenkapazität zwischen Magdeburg und Berlin wieder dauerhaft hergestellt werden.

Dieses Vorhaben ist jedoch nicht ohne betriebliche Einschränkungen auf der Strecke möglich, hieß es.

So soll zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juli sowie zwischen dem 6. Juli und 4. September der Abschnitt zwischen Biederitz und Möser abwechselnd nur eingleisig befahrbar sein.

Vom 3. Juli bis 6. Juli sowie vom 4. September bis 30. September werde er sogar komplett gesperrt. Grund hierfür sind notwendigen Signal- und Tiefbauarbeiten.

Fahrgäste können auf Ersatzverkehr hoffen. Der Fahrplan werde nun kontinuierlich angepasst.