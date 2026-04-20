Signal-Chaos in Pankow: Diese S-Bahn-Linien sind nur eingeschränkt unterwegs

Berlin - Wegen einer Signalstörung in Berlin-Pankow sind am Montag einige S-Bahnen nur eingeschränkt unterwegs.

Zwischen Nordbahnhof und Blankenburg sollen Fahrgäste auf die S2 umsteigen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zu Verspätungen kommt es unter anderem auf den Linien S2, S26, S8 und S85, wie das Unternehmen auf X mitteilte.

Zudem fährt die S26 nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof.

Auf der Strecke der S26 zwischen Nordbahnhof und Blankenburg sollen Fahrgäste stattdessen die S2 nutzen.