Signal-Chaos in Pankow: Diese S-Bahn-Linien sind nur eingeschränkt unterwegs
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Berlin - Wegen einer Signalstörung in Berlin-Pankow sind am Montag einige S-Bahnen nur eingeschränkt unterwegs.
Zu Verspätungen kommt es unter anderem auf den Linien S2, S26, S8 und S85, wie das Unternehmen auf X mitteilte.
Zudem fährt die S26 nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof.
Auf der Strecke der S26 zwischen Nordbahnhof und Blankenburg sollen Fahrgäste stattdessen die S2 nutzen.
Wie lange die Einschränkungen andauern, ist bislang unklar. In den vergangenen Monaten kam es immer mal wieder zu Ausfällen und Einschränkungen aufgrund technischer Störungen. Zuletzt mussten Fahrgäste der S-Bahn-Linie 47 Alternativen nutzen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa