Bahn-Chaos im Norden: Wichtige Zugstrecke wochenlang gesperrt

Hamburg/Hannover - Die Erneuerung der Bahnstrecke Hamburg-Hannover vom 1. Mai bis zum 10. Juli wird weniger umfangreich ausfallen als ursprünglich geplant. Der Grund dafür sei die Rücksichtnahme auf die länger dauernde Korridorsanierung Hamburg–Berlin , teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.

Im Norden wird es für mehrere Wochen Einschränkungen im Bahnverkehr geben. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

So sollen nur noch rund 66 Kilometer Gleis, 36 Weichen, sechs Weichenheizungen und zwei Kilometer Oberleitung modernisiert werden. Damit werde das Notwendigste repariert, alles andere in die Korridorsanierung vom 5. Januar bis 22. Juni 2029 geschoben.

Die Strecke wird für den Bahnbetrieb ab dem 1. Mai um 21 Uhr zunächst abschnittweise, ab dem 14. Juni komplett gesperrt werden. Der Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover wird umgeleitet. Für den Regionalverkehr wurde ein Ersatzkonzept entwickelt.

Zwischen Hannover und Celle fahren zusätzliche S-Bahnen. Zwischen Lüneburg und Hamburg sowie teilweise sogar bis Uelzen wird es ein Grundangebot mit Zügen geben, zwischen Langenhagen und Lüneburg fahren Ersatzbusse.

Seit Jahren gilt die Trasse Hannover-Hamburg mit einer Auslastung von 147 Prozent als chronisch überfordert, die Infrastruktur als baufällig. Wegen der vielen Störungen setzt die Bahn vor die Generalsanierung 2029 eine Bauphase, die sie "Qualitätsoffensive" nennt.

"Bei der Qualitätsoffensive bündeln wir in zehn Wochen viele unterschiedliche Arbeiten zur Erneuerung und Instandhaltung der wichtigen und hochfrequentierten Strecke zwischen Hamburg und Hannover", sagte Dieter Olliges, Projektleiter der DB InfraGo. Das Vorhaben auf der 163 Kilometer langen Strecke sei ein Balanceakt in eingekürzter Bauzeit. Das große Ziel seien weniger technische Störungen.