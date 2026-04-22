Gepäckdiebstahl im Zug: So schützt Du Deine Koffer

Frankfurt am Main - Koffer weg? Bereits einfache Vorsichtsmaßnahmen können Reisende davor schützen, in der Bahn Opfer eines Diebstahls zu werden.

Das eigene Gepäck sollte gut im Auge behalten werden. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Prävention und Aufklärung hätten diesbezüglich eine hohe Priorität, teilte eine Sprecherin mit.

In ICE-Zügen können die Reisenden ihr Gepäck in Sitznähe verstauen oder bei der Reservierung auch Plätze mit guter Sicht auf die Ablagen wählen.

Wichtig: Wertsachen sollten am Körper getragen, beim Verlassen des Sitzes mitgenommen werden.

Für größere Koffer empfiehlt Klaus Zecher vom Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen, Mitreisende zu bitten, kurz ein Auge auf ihr Gepäck zu haben.

Diebstähle würden dem Verband nur selten gemeldet. Kommt es dennoch zu einem Diebstahl, sollte umgehend das Zugpersonal informiert werden, damit gegebenenfalls sofort die Polizei eingeschaltet werden kann, so die Bahnsprecherin.