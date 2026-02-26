Strecke Magdeburg-Berlin: DB kündigt mehr Züge an

Gerwisch - Seit dem Brand des Stellwerks Gerwisch bei Magdeburg versucht die Deutsche Bahn Schritt für Schritt wieder mehr Züge auf die Strecke Magdeburg- Berlin zu bringen.

Zwischen Magdeburg und Berlin sollen künftig wieder mehr Züge fahren. © Jens Büttner/dpa

Nach einer technischen Koppelung zweier benachbarter Stellwerke könnten ab dem 1. März bis zu sechs Züge pro Stunde und Richtung fahren, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Damit verdoppele sich die Kapazität im Vergleich zur aktuellen Situation - "Und das ursprüngliche Fern- und Nahverkehrsangebot auf der Strecke wird wieder hergestellt."

Das Stellwerk Gerwisch wurde bei einem Brand im September völlig zerstört.

Es soll ein neues entstehen, um die Streckenkapazität dauerhaft wiederherzustellen. Die Inbetriebnahme ist laut Bahn für das vierte Quartal geplant.