Kabel geklaut: Verspätungen und Ausfälle auf wichtiger ostdeutscher Zugstrecke

Schkopau - Eine wichtige Schnellfahrstrecke der Deutschen Bahn in Sachsen-Anhalt wurde Opfer von Vandalismus. Die Fahrzeit von zahlreichen Zügen verlängert sich dadurch, einige Verbindungen wurden komplett gestrichen.

Alle ICE, die diese Strecke nutzen, sind aktuell von den Verspätungen betroffen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO gibt es auf der Strecke zwischen Bamberg und Leipzig bzw. Halle (Saale) sowohl Richtung Halle als auch Richtung Erfurt seit Dienstagmorgen mehrere Signalstörungen.

Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass an mehreren Stellen bei Dörstewitz, einer Ortschaft der Gemeinde Schkopau, Kabel durchgeschnitten und insgesamt mehr als 100 Meter Kabel entwendet wurden.

Techniker arbeiten daran, eine Notstromversorgung für die Signale einzurichten, um den Betrieb wieder zu normalisieren.

Bis dahin müssen alle Fahrgäste auf der Strecke mit Verspätungen von bis zu 30 bis 45 Minuten rechnen. Die Züge würden Naumburg umgeleitet. Der ICE Sprinter zwischen Berlin und München entfällt teilweise komplett.