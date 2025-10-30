Achtung! Bahnstrecke zwischen Hanau und Wächtersbach wird gesperrt

Gelnhausen - Die Bahnstrecke zwischen Hanau und Wächtersbach wird wegen Brückenarbeiten in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) Mitte November für ein Wochenende gesperrt.

Reisende müssen aufgrund der Streckensperrung mehr Zeit einplanen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Sperrung dauert laut der Deutschen Bahn von Freitag, 14. November (21 Uhr), bis Montag, 17. November (5 Uhr). Für Reisende im Nah- und Regionalverkehr soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Fernverkehr wird umgeleitet.

Ausfallende Züge des Regionalexpress RE 50 und der Regionalbahn RB 51 werden laut DB durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Da die Ersatzbusse im regulären Straßenverkehr unterwegs sein werden und grundsätzlich nicht so schnell wie die Züge fahren könnten, sollten Fahrgäste für ihre Reise mehr Zeit einplanen.

Außerdem könnten in den Bussen aus Platzgründen keine Fahrräder mitgenommen werden.

Im Fernverkehr sollen auf der Achse Frankfurt–Kassel–Berlin stündliche Verbindungen mit einer rund 60 Minuten längeren Fahrzeit angeboten werden. Auch auf die Bahnverbindungen Frankfurt-Leipzig und Frankfurt-Hamburg wird die Streckensperrung Auswirkungen haben.