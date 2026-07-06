Anwohner leiden unter Zug-Lärm: So will die Bahn viele Strecken in Sachsen leiser machen

Dresden - Wer an Dresdens Bahnstrecken wohnt, kennt das Problem: ratternde Züge, klirrendes Geschirr in der Vitrine. Die Deutsche Bahn (DB) will nun den Lärm ausbremsen. Und zwar mit meterhohen Wänden, Gummidämpfern und neuen Schallschutzfenstern.

Über die Sächsische Schweiz bis hin zur tschechischen Grenze ist eines der größten DB-Lärmschutzprojekte. © IMAGO/Depositphotos

Seit 1999 saniert die DB eigentlich schon bestehende Bahnstrecken freiwillig gegen Lärm. Anders als bei Neubauten, wo die Lärmvorsorge gesetzlich längst vorgeschrieben ist, gibt es dafür keinen Rechtsanspruch.

"Es ist unsere Verantwortung gegenüber den Menschen, die an den Bahnstrecken leben. Wir wollen den umweltfreundlichen Schienenverkehr fördern und gleichzeitig die Belastung von Bahnlärm verringern", erklärt Regionalleiterin Lärmschutz Ost Fatima Heller (59).

Eines der größten sächsischen Projekte liegt dabei direkt vor Dresdens Haustür: Auf der Strecke bis zur tschechischen Grenze sollen bis 2029 rund acht Kilometer Lärmschutzwände entstehen.

"Hier ist aber so wenig Platz zwischen Berg und Schlucht", so Infrastruktur-Leiter Ulrich Mölke (59).