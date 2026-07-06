Peinliche Pannen-Serie geht weiter: Bahn-Verkehr um Wuppertal erneut erheblich gestört

Wuppertal - Rund um Wuppertal gibt es erneut eine Bahnstörung. Das Ganze hat inzwischen schon Tradition.

Diesmal sorgt eine Stellwerksstörung für Stillstand auf der Strecke zwischen Wuppertal-Oberbarmen und dem Hauptbahnhof. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Auf der Strecke zwischen Wuppertal-Oberbarmen und dem Hauptbahnhof kommt es seit dem Morgen zu Ausfällen und Beeinträchtigungen.

Grund dafür sei eine Stellwerksstörung, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW.

Den Angaben nach handelt es sich um "keine Komplettstörung". Ein Ende sei noch nicht abzusehen.

Im Bahnverkehr rund um Wuppertal gibt es seit Wochen immer wieder Probleme.

Störungen an Signalen, Weichen und Stellwerken sorgten auch für Ärger bei Wuppertals Oberbürgermeisterin Miriam Scherff (37, SPD).