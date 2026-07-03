"Meilenstein" für Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim: Was das Projekt für Reisende und Anwohner bedeutet

Frankfurt am Main/Mannheim - Die Planung des großen Neubauprojekts der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim kommt voran. Was das Vorhaben für Reisende und Anwohner bringen soll und warum jetzt der Bundestag gefragt ist.

Das Projekt der neuen Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim nimmt Formen an. Ein wichtiger Schritt wurde jetzt eingeleitet. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Bahn hat nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bei der geplanten Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim einen "wichtigen Meilenstein" erreicht. Das Ministerium reichte die Planungsunterlagen beim Bundestag ein.

Das Ministerium rief die Abgeordneten dazu auf, neben der planerischen auch die finanzielle Zukunft des Projekts langfristig abzusichern.

"Denn auch wenn die Sanierung des Netzes aktuell Priorität hat, dürfen wir darüber nicht den Neu- und Ausbau aus dem Auge verlieren, wenn wir den Mobilitätsbedürfnissen des Landes und der Menschen vor Ort auch in Zukunft gerecht werden wollen", sagte Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange (57, CSU).

Die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim soll nach Angaben der Deutschen Bahn die Reisezeit zwischen beiden Städten verkürzen und eine Lücke im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn schließen.