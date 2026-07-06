Bahnchaos bis Donnerstag: Züge zum BER und nach Rostock betroffen!

Berlin - Wer nachts von Berlin zum Flughafen oder nach Rostock reisen möchte, muss sich auf Einschränkungen einstellen: Bis Donnerstag fallen mehrere Verbindungen aus.

Achtung, Fahrgäste: Der RE5 von Berlin nach Rostock/Stralsund fährt in den kommenden zwei Nächten nicht planmäßig. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Zwischen 21.30 Uhr und 5 Uhr morgens kommt es zu Zugausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund dafür seien Bauarbeiten. Betroffen ist unter anderem die Linie FEX zum Flughafen BER. Den Angaben zufolge kommt es hier heute und morgen Nacht zu Ausfällen.

Auch der RE5 nach Rostock/Stralsund fährt in den kommenden zwei Nächten nicht planmäßig. Laut der Deutschen Bahn komme es hier auf der Strecke zwischen Berlin Gesundbrunnen und Berlin Hbf/Berlin Südkreuz zu Ausfällen. Es wird darum gebeten, auf andere Verbindungen auszuweichen.

Reisende, die mit dem RE3 in Richtung Lutherstadt Wittenberg wollen, müssen noch bis Donnerstag mit Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn hat für alle drei Nächte Ausfälle auf verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin Gesundbrunnen und Niedergörsdorf angekündigt. Um trotzdem ans Ziel zu kommen, könne ein Ersatzverkehr mit Bussen genutzt werden, hieß es.