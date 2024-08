Aufatmen auf der Rheintalbahn: Die Züge rollen wieder

Unter anderem wurden Gleise erneuert und neue Weichen eingebaut. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme des Bahntunnels getan, so die Bahn.

Bei den Arbeiten wurden rund zwei Kilometer Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden so umgebaut, dass die aus dem Rastatter Tunnel kommenden Gleise an die Rheintalbahn angeschlossen werden können.

Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am heutigen Samstag mit. Die umfangreichen Bauarbeiten seien pünktlich abgeschlossen worden.

Fahrgäste im Regionalverkehr müssen aber auch im September noch mit Einschränkungen rechnen. Bis zum 9. September, 5 Uhr, arbeitet die Bahn an Bauwerken in Durmersheim und Rastatt sowie Stellwerken und Weichen in Rastatt und Baden-Baden.