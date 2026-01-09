S-Bahn München: Arbeiten auf Stammstrecke und Flughafenlinie

München - Im Münchner S-Bahn-Netz kommt es in den kommenden Wochen aufgrund von Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke immer wieder zu Einschränkungen.

Die Stammstrecke wird zur Herausforderung. Größere Einschränkungen verursachen zum Beispiel auch Arbeiten zwischen Leuchtenbergring und Daglfing. © Lukas Barth/dpa

Allerdings beschränken sich diese auf die Wochenenden und Nächte, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.

Besonders betroffen sind die Stammstrecke, auf der nahezu alle S-Bahn-Linien zentral durch die Münchner Innenstadt rollen, sowie die Flughafenlinie S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Auf der Stammstrecke kommt es in zahlreichen Nächten zwischen dem 13. Januar und dem 13. Februar zu Ersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.

Zudem fahren dann jeweils von 22.20 Uhr bis 5 Uhr weniger Linien durch den restlichen Abschnitt der Stammstrecke.

An den drei Wochenenden zwischen dem 24. Januar und 8. Februar gibt es ebenfalls ein ausgedünntes Angebot sowie Ersatzverkehr.