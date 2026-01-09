S-Bahn München: Arbeiten auf Stammstrecke und Flughafenlinie
Von Elke Richter
München - Im Münchner S-Bahn-Netz kommt es in den kommenden Wochen aufgrund von Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke immer wieder zu Einschränkungen.
Allerdings beschränken sich diese auf die Wochenenden und Nächte, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.
Besonders betroffen sind die Stammstrecke, auf der nahezu alle S-Bahn-Linien zentral durch die Münchner Innenstadt rollen, sowie die Flughafenlinie S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.
Auf der Stammstrecke kommt es in zahlreichen Nächten zwischen dem 13. Januar und dem 13. Februar zu Ersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.
Zudem fahren dann jeweils von 22.20 Uhr bis 5 Uhr weniger Linien durch den restlichen Abschnitt der Stammstrecke.
An den drei Wochenenden zwischen dem 24. Januar und 8. Februar gibt es ebenfalls ein ausgedünntes Angebot sowie Ersatzverkehr.
Nutzer des S-Bahn-Netzes sollten die Bahn-Infos im Blick behalten
Samstags und sonntags sind von jeweils 4 bis 16 Uhr weniger Linien auf der Stammstrecke unterwegs als sonst, und zwischen Ostbahnhof und Trudering besteht Ersatzverkehr.
"Die S6 Tutzing wird mit der S8 Flughafen verbunden und verkehrt als einzige durchgehende Linie durch die gesamte Stammstrecke", kündigte die DB auf ihrer Website an. Hier gibt es auch weitere Informationen zu den einzelnen Streckenabschnitten, die man im Blick behalten sollte.
Denn neben den genannten Einschränkungen gibt es auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen in den kommenden Wochen noch weitere Baustellen – besonders nachts.
