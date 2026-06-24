Bahn-Chaos: Züge in NRW rollen nach bundesweiter Störung wieder fast nach Plan

Duisburg/Köln/Dortmund - Nach der bundesweiten Störung bei der Bahn läuft der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder weitgehend normal.

Nach dem bundesweiten Ausfall bei der Deutschen Bahn ist in NRW mit leichten Verspätungen zu rechnen. © Christoph Reichwein/dpa

An den großen Bahnhöfen im Land waren einige Züge leicht verspätet, Ausfälle gab es aber fast keine. "Alles läuft wie immer", sagte eine Pendlerin in Duisburg. Von dem Ausfall in der Nacht hatte sie noch gar nichts gehört.

In der Nacht hatte der bundesweite Ausfall des Zugverkehrs massive Folgen für viele Reisende. Wegen einer technischen Störung wurden alle Züge in Deutschland gestoppt, Reisende mussten auch in Nordrhein-Westfalen zwei Stunden lang auf Neuigkeiten warten, bevor der Bahnverkehr gegen 0.30 Uhr wieder aufgenommen wurde.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (56, Grüne) zeigt sich vor allem vom Notfallmanagement der Bahn maßlos enttäuscht.

"Das macht mich fassungslos. Dass durch einen technischen Defekt der komplette Bahnverkehr in Deutschland zum Erliegen kommt, ist ein neuer Tiefpunkt bei einer ohnehin schwachen Betriebsqualität", sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur.