Massive Einschränkungen bei der Bahn: Verhandlungsgruppe und Bundespolizei im Einsatz

Augsburg - Wegen eines angedrohten Suizids ist es am Freitag rund um Augsburg mehrere Stunden lang zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen.

Mehrere Züge fahren rund um Augsburg verspätet oder gar nicht. Zahlreiche Helfer waren vor Ort, um eine Person von einem Suizid-Versuch abzubringen. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB) waren sowohl ICE-Verbindungen als auch Regionalbahnen betroffen.

Die DB-Systeme zeigen etliche verspätete Züge und auch viele Ausfälle an, betroffenen waren beispielsweise auch Fernzüge Richtung Stuttgart.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden wegen des Einsatzes ab kurz nach 9 Uhr Gleise gesperrt und auch Oberleitungen abgeschaltet.

Wegen der Nähe zum Augsburger Hauptbahnhof seien Züge in verschiedene Richtungen, nach München, Nürnberg und Ulm, betroffen.

Eine Verhandlungsgruppe des Augsburger Polizeipräsidiums war im Einsatz, um mit der betroffenen Person zu verhandeln.