Massive Einschränkungen bei der Bahn: Verhandlungsgruppe und Bundespolizei im Einsatz
Von Ulf Vogler
Augsburg - Wegen eines angedrohten Suizids ist es am Freitag rund um Augsburg mehrere Stunden lang zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen.
Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB) waren sowohl ICE-Verbindungen als auch Regionalbahnen betroffen.
Die DB-Systeme zeigen etliche verspätete Züge und auch viele Ausfälle an, betroffenen waren beispielsweise auch Fernzüge Richtung Stuttgart.
Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden wegen des Einsatzes ab kurz nach 9 Uhr Gleise gesperrt und auch Oberleitungen abgeschaltet.
Wegen der Nähe zum Augsburger Hauptbahnhof seien Züge in verschiedene Richtungen, nach München, Nürnberg und Ulm, betroffen.
Eine Verhandlungsgruppe des Augsburger Polizeipräsidiums war im Einsatz, um mit der betroffenen Person zu verhandeln.
Die Polizei sperrte zudem auch Straßen rund um den Einsatzort. Nach Angaben des Polizeipräsidiums konnten die Sperrungen etwa um 13.30 Uhr wieder aufgehoben werden.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizidversuche. Da der damit verbundene Einsatz aber weitreichende Sperrungen und Einschränkungen zur Folge hatte, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bundespolizei München