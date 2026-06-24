Nach bundesweiter Störung: Bahnverkehr in Bayern angerollt

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Rund zwei Stunden ging am Abend nichts mehr bei der Deutschen Bahn. Die Folgeverzögerungen scheinen in Bayern einigermaßen glimpflich auszufallen.

Von Simon Sachseder

München - Nach einer Störung des digitalen Zugfunks GSM-R ist der Zugverkehr am Morgen auch in Bayern wieder angelaufen.

Nach dem bundesweiten Ausfall bei der Deutschen Bahn fahren die Züge wieder.
Nach dem bundesweiten Ausfall bei der Deutschen Bahn fahren die Züge wieder.  © Peter Kneffel/dpa

Die Deutsche Bahn und andere Anbieter gingen für die Morgenstunden noch von Folgebeeinträchtigungen aus, listeten aber auch viele Züge als pünktlich.

Am Münchner Hauptbahnhof war die Situation am früheren Vormittag verhältnismäßig entspannt, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete.

Viele Züge fuhren den Anzeigetafeln zufolge mit geringeren Verspätungen ein. Einzelne Verbindungen waren ausgefallen oder die Züge wendeten früher.

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Die deutschlandweite Störung im Funksystem hatte bei der Bahn am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt.

Es waren etliche Reisende betroffen. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Über das Bahnfunksystem GSM-R kommunizieren Lokführer, Leitstellen und Streckenpersonal miteinander.

Das System stammt aus den 1990er Jahren und basiert auf dem Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G). Es soll in den kommenden Jahren durch das System FRMCS ersetzt werden, dieses basiert auf dem Mobilfunkstandard der fünften Generation (5G).

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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