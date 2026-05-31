31.05.2026 13:35 Bahn kippt Mega-Sperrung: Wichtige Strecke München - Rosenheim bleibt länger befahrbar

Die Deutsche Bahn rückt bei der geplanten Generalsanierung der wichtigen Bahnstrecke zwischen München und Rosenheim von einer monatelangen Komplettsperrung ab.

Von Sabine Dobel München - Die Deutsche Bahn rückt bei der geplanten Generalsanierung der wichtigen Bahnstrecke zwischen München und Rosenheim von einer monatelangen Komplettsperrung ab. Statt einer ursprünglich vorgesehenen rund 22-wöchigen Vollsperrung sollen die Arbeiten nun auf zwei Bauphasen in den Jahren 2028 und 2031 verteilt werden.

Die Generalsanierung der Strecke München - Rosenheim wird aufgeteilt. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa Das teilte die Bahninfrastrukturgesellschaft DB InfraGO mit. Der Plan ziele darauf ab, die parallele Betroffenheit von S-Bahn- und Fernbahnstrecke sowie die Einschränkungen im internationalen Schienengüterverkehr zu minimieren, hieß es bei der Bahn. Ursprünglich sei eine Komplettsperrung vom 21. Januar bis zum 23. Juni 2028 geplant gewesen, die nun vermieden werde, sagte der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Ulrich Lange (CSU), dem "Münchner Merkur". Deutsche Bahn Brand an Bahnstrecke: Zugverkehr zwischen Leipzig und Berlin rollt wieder "Ich bin sehr zufrieden, dass es diese Planänderung gibt", sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). "Die ursprüngliche Lösung war nicht umsetzbar, besonders der Güterverkehr hat Alarm geschlagen. Als Staatsregierung haben wir uns deswegen mit ganzer Kraft eingesetzt und nun eine deutliche Verbesserung erreicht."

Eine der wichtigsten Bahnverbindungen Bayerns

Viele Pendler fahren von Rosenheim nach München. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa Die Strecke zählt zu den wichtigsten Bahnverbindungen Bayerns. Sie wird täglich von Regional- und Fernzügen, Güterzügen sowie der S-Bahn zwischen München und Grafing genutzt und ist wichtig im Zusammenhang mit dem geplanten Zulauf zum künftigen Brenner-Basistunnel. Die Infrastruktur auf der Strecke München -Rosenheim werde mit dem angepassten Plan rechtzeitig vor Fertigstellung des Brenner-Basistunnels verlässlicher und leistungsfähiger, erläuterte die Bahn. Nach dem nun vorgestellten Konzept sollen im Herbst 2027 bauvorbereitende Maßnahmen beginnen. Dafür wird die S-Bahn-Strecke abschnittsweise gesperrt. Deutsche Bahn Störung behoben! Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder Weitere Einschränkungen und Sperrungen sind Anfang 2028 an mehreren Wochenenden und während der Faschingsferien geplant.

Erste Sanierungsphase im Februar 2028