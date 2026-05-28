Tempo 20! Frust über marode Bahnstrecken rund um Magdeburg

Magdeburg - Wegen zunehmender Störungen auf wichtigen Bahnstrecken in Sachsen-Anhalt wächst der Ärger über den Zustand der Schieneninfrastruktur.

Derzeit dürfen Züge auf der Hauptstrecke zwischen Magdeburg und Dessau auf mehreren Kilometern nur noch mit Tempo 20 fahren. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Das Infrastrukturministerium und die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft NASA kritisierten massive Mängel rund um den Bahnknoten Magdeburg. Betroffen seien Pendlerinnen und Pendler ebenso wie Reisende im Regional- und Fernverkehr.

Seit Mittwoch dürfen Züge auf der Hauptstrecke zwischen Magdeburg und Dessau auf mehreren Kilometern nur noch mit Tempo 20 fahren. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (62, FDP) sprach von einem strukturellen Problem.

"Der Zustand der Schieneninfrastruktur in Sachsen-Anhalt ist an zu vielen Stellen nicht mehr akzeptabel", sagte die FDP-Politikerin.

Die Fahrgäste hätten ein Recht auf eine Infrastruktur, die einen verlässlichen und stabilen Fahrplan ermöglicht.

Nach Angaben der NASA gibt es im Raum Magdeburg zahlreiche weitere Problemstellen. Genannt werden unter anderem Einschränkungen zwischen Magdeburg und Burg wegen des Neubaus eines Stellwerks, Langsamfahrstellen bei Zielitz, Mängel im Bereich Magdeburg-Sudenburg sowie tägliche Störungen an Bahnübergängen Richtung Braunschweig.