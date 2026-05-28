Brückenschaden legt ICE-Strecke München–Ingolstadt lahm: Massive Probleme für Bahnreisende

Ingolstadt - Wegen einer beschädigten Brücke müssen Bahnreisende am Donnerstag zwischen München und Ingolstadt mit Problemen rechnen. Die Bahn sprach von "massiven Beeinträchtigungen" auf der Strecke, die Teil der schnellsten ICE-Route zwischen der Landeshauptstadt und Nürnberg ist.

Zwischen München und Ingolstadt kommt es auf der Bahnstrecke zu Problemen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die Fernzüge werden laut einer Bahnsprecherin wegen der Sperrung umgeleitet.

Der Vorfall ereignete sich demnach bei Baar-Ebenhausen südlich von Ingolstadt. Laut einem Polizeisprecher hatte ein Lastwagenfahrer die Höhe seines Fahrzeugs offenbar falsch eingeschätzt und mit dem Fahrzeug das Bauwerk beschädigt.

Ein Experte müsse jetzt prüfen, ob die Statik der Brücke beeinträchtigt sei. Wie lang das dauern könnte, blieb zunächst unklar.

Reisende müssten mit "erheblichen Verspätungen" und kurzfristigen Zugausfällen rechnen, teilte die Bahn mit.

