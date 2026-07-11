Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf lahmgelegt: Staatsschutz ermittelt

Düsseldorf - Nach einem Böschungsbrand an der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln ist noch immer unklar, wann der Abschnitt wieder freigegeben wird.

Die Feuerwehr löschte den Böschungsbrand entlang der Bahnstrecke zwischen Langenfeld und Leverkusen. Die Schäden an den Signalkabeln sorgen jedoch weiter für Zugausfälle. © Patrick Schüller/dpa

"Aktuell ist noch nicht absehbar, wann der Zugverkehr wieder rollen kann", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Reparaturarbeiten werden noch mindestens bis in die heutigen Nachmittagsstunden andauern".

Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen. Laut Bahn verspäten sich Züge des Fernverkehrs um etwa 30 Minuten. Es komme zudem zum Ausfall einzelner Züge.

Hintergrund sind zwei Böschungsbrände am Freitagvormittag zwischen Langenfeld und Leverkusen. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht.

Allerdings habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten.