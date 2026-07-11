Nach Zwangsbremse für den Bahnverkehr: Strecke Köln-Wuppertal wieder frei
Von Julian Busch
Wuppertal - Die Bahnstrecke von Hagen über Wuppertal nach Köln ist wieder in Betrieb.
Züge im Regional- und Fernverkehr sowie im Güterverkehr fahren wieder, wie die Bahn in der Nacht mitteilte.
In der ersten Phase der Inbetriebnahme nach der jüngsten Sanierung könne es jedoch noch zu Anlaufschwierigkeiten kommen, hieß. Die Bahn bedauere mögliche Unannehmlichkeiten für ihre Kunden.
Kurz nach dem Abschluss der monatelangen Generalsanierung war die Bahnstrecke zwischen Köln und Wuppertal vorübergehend beeinträchtigt. Betroffen war der Abschnitt zwischen Köln-Mülheim und Wuppertal-Oberbarmen, wie die Bahn mitteilte.
Grund seien Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten gewesen. Züge mussten im betroffenen Bereich langsamer fahren. In der Folge kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Teilausfällen auf der Strecke.
Erst am Freitagabend hatte die Deutsche Bahn die Strecke Köln-Wuppertal-Hagen nach einer gut fünfmonatigen Generalsanierung wieder freigegeben.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa