Deutsche Bahn plant Mahn- und Gedenkort für getöteten Schaffner Serkan Calar

Zweibrücken/Mannheim - Für den vor fünf Monaten getöteten Zugbegleiter Serkan Calar soll es einen Mahn- und Gedenkort am Mannheimer Hauptbahnhof geben. Die Bahn sei dazu gemeinsam mit der Familie des Getöteten in der Planung, teilte ein Sprecher der Bahn mit.

Erdal Calar, Vater des getöteten Zugbegleiters Serkan Calar, hält im Verhandlungssaal des Landgerichts ein Bild des Opfers in den Händen. © Uwe Anspach/dpa Pool/dpa

"Wir sind nach dem Tod unseres Kollegen weiterhin in tiefer Trauer." Der dauerhafte Gedenkort solle "die Erinnerung an unseren geschätzten Kollegen und lieben Menschen, aber auch an die schreckliche Tat im Bewusstsein halten".

Die gesellschaftliche Entwicklung könne man nicht ändern, sagte der Sprecher. Aber die Bahn könne dafür sorgen, "dass unsere Züge Orte der Sicherheit und des Respekts im öffentlichen Raum sind - für Mitarbeitende und Fahrgäste".

Dafür seien bereits Maßnahmen getroffen worden. Als Beispiele nannte er die Ausstattung mit Bodycams im Nah- und Fernverkehr, Doppelbesetzungen und die Einführung von stichfesten Westen für Kundenbetreuer.