Monatelange Sperrung: Bahn startet nächstes großes Bauprojekt in NRW
Von Marc Herwig und Andrea Löbbecke
Wuppertal/Troisdorf - Nach mehr als fünf Monaten Bauzeit will die Bahn die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen am Freitagabend (21 Uhr) wieder freigeben. Gleichzeitig beginnt die Generalsanierung der Strecke von Troisdorf in die hessische Hauptstadt Wiesbaden.
Genau wie zuletzt rund um Wuppertal müssen Reisende auch dort gut fünf Monate lang auf Ersatzbusse umsteigen, weil die Strecke für die Bauarbeiten voll gesperrt wird.
Die Bahn verspricht ihren Reisenden, dass die Züge nach der aufwendigen Sanierung "verlässlicher und leistungsfähiger" werden. Störungen und Verspätungen sollen sich "deutlich reduzieren".
Außerdem soll es für die Reisenden nach einer Generalsanierung fünf Jahre lang keine Einschränkungen durch Bauarbeiten geben.
Zwischen Troisdorf und Wiesbaden sollen für 1,6 Milliarden Euro unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und Bahnhöfe modernisiert werden.
Zwischen Köln, Wuppertal und Hagen hat die Bahn in den vergangenen Monaten 81 Kilometer Gleise ausgetauscht, 50 Weichen und 29 Kilometer Oberleitung erneuert. Außerdem wurden Schallschutzwände gebaut und zwölf Bahnhöfe saniert. Dafür hat die Bahn nach eigenen Angaben 800 Millionen Euro investiert.
Insgesamt plant die Bahn bis 2035 auf zehn wichtige Strecken in Nordrhein-Westfalen eine Generalsanierung.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa