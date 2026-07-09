Monatelange Sperrung: Bahn startet nächstes großes Bauprojekt in NRW

Wuppertal/Troisdorf - Nach mehr als fünf Monaten Bauzeit will die Bahn die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen am Freitagabend (21 Uhr) wieder freigeben. Gleichzeitig beginnt die Generalsanierung der Strecke von Troisdorf in die hessische Hauptstadt Wiesbaden.

Nach mehr als fünf Monaten Bauarbeiten rollen zwischen Köln, Wuppertal und Hagen wieder Züge. © Rolf Vennenbernd/dpa

Genau wie zuletzt rund um Wuppertal müssen Reisende auch dort gut fünf Monate lang auf Ersatzbusse umsteigen, weil die Strecke für die Bauarbeiten voll gesperrt wird.

Die Bahn verspricht ihren Reisenden, dass die Züge nach der aufwendigen Sanierung "verlässlicher und leistungsfähiger" werden. Störungen und Verspätungen sollen sich "deutlich reduzieren".

Außerdem soll es für die Reisenden nach einer Generalsanierung fünf Jahre lang keine Einschränkungen durch Bauarbeiten geben.

Zwischen Troisdorf und Wiesbaden sollen für 1,6 Milliarden Euro unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und Bahnhöfe modernisiert werden.