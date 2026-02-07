S-Bahn-Ärger zum Ferienende: Nord-Süd-Tunnel gesperrt

Im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn finden erneut Bauarbeiten statt. Fahrgäste müssen erneut mit Einschränkungen rechnen.

Von Laura Voigt

Berlin - Im Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn finden erneut Bauarbeiten statt. Fahrgäste müssen somit mit Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn führt im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch. (Archivfoto)
Die Deutsche Bahn führt im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch. (Archivfoto)  © Christoph Soeder/dpa

An diesem letzten Ferienwochenende startet die erste von insgesamt drei Wochenendsperrungen im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn.

Die Deutsche Bahn führe dort Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Die Linien S1, S2, S25 und S26 verkehren von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, nicht zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen.

Entsprechend folgen weitere Wochenendsperrungen vom 13. bis 16. und 20. bis 23. Februar.

Der Ersatzverkehr wird mit Bussen auf zwei Abschnitten eingerichtet: Die Buslinie S1A fährt zwischen Yorckstraße und Friedrichstraße, die Buslinie S1B zwischen Friedrichstraße und Gesundbrunnen.

