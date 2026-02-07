S-Bahn-Ärger zum Ferienende: Nord-Süd-Tunnel gesperrt

Berlin - Im Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn finden erneut Bauarbeiten statt. Fahrgäste müssen somit mit Einschränkungen rechnen.

Die Deutsche Bahn führt im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

An diesem letzten Ferienwochenende startet die erste von insgesamt drei Wochenendsperrungen im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn.

Die Deutsche Bahn führe dort Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Die Linien S1, S2, S25 und S26 verkehren von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, nicht zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen.

Entsprechend folgen weitere Wochenendsperrungen vom 13. bis 16. und 20. bis 23. Februar.