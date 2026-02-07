S-Bahn-Ärger zum Ferienende: Nord-Süd-Tunnel gesperrt
Berlin - Im Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn finden erneut Bauarbeiten statt. Fahrgäste müssen somit mit Einschränkungen rechnen.
An diesem letzten Ferienwochenende startet die erste von insgesamt drei Wochenendsperrungen im Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn.
Die Deutsche Bahn führe dort Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten durch, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.
Die Linien S1, S2, S25 und S26 verkehren von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 1.30 Uhr, nicht zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen.
Entsprechend folgen weitere Wochenendsperrungen vom 13. bis 16. und 20. bis 23. Februar.
Der Ersatzverkehr wird mit Bussen auf zwei Abschnitten eingerichtet: Die Buslinie S1A fährt zwischen Yorckstraße und Friedrichstraße, die Buslinie S1B zwischen Friedrichstraße und Gesundbrunnen.
