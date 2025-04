Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt wieder frei, aber...

Leipzig - Pendler hatten am Dienstag das Nachsehen: Zugreisende mussten seit dem frühen Morgen zwischen Leipzig /Halle und Erfurt besonders viel Geduld mitbringen. Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar.

Wer mit dem ICE unterwegs war, musste am Dienstag mehr Zeit einplanen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

"Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke zwischen Halle(S) / Leipzig und Erfurt kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn", teilte das Unternehmen am Morgen in seinen Verkehrsmeldungen mit.

Laut Deutscher Presse-Agentur sei es zu der Störung im Bereich Jüdendorf/Steigra im Saalekreis gekommen.

Betroffen waren ICEs sowohl in Richtung Thüringen als auch entgegengesetzt. Diese wurden umgeleitet, weshalb mit einer zusätzlichen Verspätung von rund 60 Minuten gerechnet werden musste. Einzelne Züge fielen aus.

Gegen Mittag konnte die Strecke zwar für den Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Dennoch wurden noch Verspätungen und Ausfälle im Laufe des Tages angekündigt, weshalb die Deutsche Bahn (DB) dazu riet, sich kurz vor Reiseantritt noch einmal zu informieren.