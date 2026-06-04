Bald mehr Platz: "Neuer" Doppelstock-Zug für Saxonia-Express erreicht Dresden

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Ersehnte Entlastung im Anrollen! Am Mittwoch wurde der erste Twindexx-Vario-Doppelstocktriebzug von Aachen nach Dresden überführt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden/Leipzig - Ersehnte Entlastung im Anrollen! Am Mittwoch wurde der erste Twindexx-Vario-Doppelstocktriebzug von Aachen nach Dresden überführt. Das Bombardier-Modell kommt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember auf dem oft überfüllten Saxonia-Express zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und Leipzig zum Einsatz.

Ab Dezember rollen Twindexx-Vario von Bombardier zwischen Dresden und Leipzig. (Archivbild)
Ab Dezember rollen Twindexx-Vario von Bombardier zwischen Dresden und Leipzig. (Archivbild)  © VVO

"Die erste Garnitur wird nun für die Schulung der Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer genutzt", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47) auf TAG24-Nachfrage. Sie habe bereits bei "Talbot Services" ein Redesign erhalten.

"Es wurden Snackautomaten aus- und Gepäckregale eingebaut. Auch gibt es mehr Klapptische", so Schlemper zur Umgestaltung. Künftig könnten Reisende 72 Fahrräder im Unterdeck eines kompletten Wagens verstauen.

Auch generell würden die Twindexx-Vario mit ihren fünf Wagen deutlich geräumiger als die derzeit eingesetzten, einstöckigen Talent-2-Züge sein. "In der Hauptverkehrszeit bleibt die Sitzplatz-Anzahl zwar auch künftig ungefähr gleich, aber über den Tag verteilt werden mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen", sagt der Sprecher.

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Schließlich würden die Twindexx als feste Einheit verkehren. Die Talent-2-Umläufe seien dagegen teilweise nur mit einem statt zwei Zugteilen gefahren.

Im Jahr 2024 fanden bereits Testfahrten mit den Doppelstockzügen in Sachsen statt.
Im Jahr 2024 fanden bereits Testfahrten mit den Doppelstockzügen in Sachsen statt.  © Falk Bischoff
Die derzeit genutzten Talent-2-Züge platzen immer wieder aus allen Nähten. (Archivbild)
Die derzeit genutzten Talent-2-Züge platzen immer wieder aus allen Nähten. (Archivbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Fotos der Überführungsfahrt von Aachen nach Dresden

Twindexx-Vario stammen aus Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Zum Fahrplanwechsel kommen die restlichen vier Doppelstock-Garnituren für den regulären RE50-Betrieb nach Sachsen.

Sie sind bislang noch auf dem RE5 von DB Regio Nordost zwischen Berlin und Rostock unterwegs.

Titelfoto: VVO

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