Bald mehr Platz: "Neuer" Doppelstock-Zug für Saxonia-Express erreicht Dresden

Dresden/Leipzig - Ersehnte Entlastung im Anrollen! Am Mittwoch wurde der erste Twindexx-Vario-Doppelstocktriebzug von Aachen nach Dresden überführt. Das Bombardier-Modell kommt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember auf dem oft überfüllten Saxonia-Express zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und Leipzig zum Einsatz.

Ab Dezember rollen Twindexx-Vario von Bombardier zwischen Dresden und Leipzig. (Archivbild) © VVO

"Die erste Garnitur wird nun für die Schulung der Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer genutzt", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47) auf TAG24-Nachfrage. Sie habe bereits bei "Talbot Services" ein Redesign erhalten.

"Es wurden Snackautomaten aus- und Gepäckregale eingebaut. Auch gibt es mehr Klapptische", so Schlemper zur Umgestaltung. Künftig könnten Reisende 72 Fahrräder im Unterdeck eines kompletten Wagens verstauen.

Auch generell würden die Twindexx-Vario mit ihren fünf Wagen deutlich geräumiger als die derzeit eingesetzten, einstöckigen Talent-2-Züge sein. "In der Hauptverkehrszeit bleibt die Sitzplatz-Anzahl zwar auch künftig ungefähr gleich, aber über den Tag verteilt werden mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen", sagt der Sprecher.

Schließlich würden die Twindexx als feste Einheit verkehren. Die Talent-2-Umläufe seien dagegen teilweise nur mit einem statt zwei Zugteilen gefahren.